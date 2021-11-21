Как отмечают День Свободы и Достоинства в разных городах Украины. Фото и видео

Восемь лет назад в Украине начался Евромайдан, и с того времени ежегодно 21 ноября страна отмечает День Достоинства и Свободы. Украинцы в разных городах выходят на акции и возлагают цветы у памятников погибших героев.

Сегодня тематические мероприятия состоялись в Киеве, Одессе, Харькове, Черкассах и Львове. OBOZREVATEL рассказывает, как это было.

Киев

В столице на Аллее Героев Небесной Сотни священнослужители провели молитву перед храмом Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников УГКЦ.

К памятнику погибших на Майдане также прибыли президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава ОП Андрей Ермак. Политики установили лампадки и объявили минуту молчания.

Видео дня

Национальный музей Революции Достоинства открыл на Майдане Независимости уличную выставку "Рисованная история Майдана" в виде комикса.

"Герои романа проходят через испытания, которые пришлось преодолеть тысячам майдановцев. Обстоятельства, в которые они попадают, архитектура палаточного городка, сотни деталей воспроизведены с документальной точностью", – сообщили организаторы.

Что еще планируют:

На Майдане проходит иммерсивный проект "Ощущение Майдана". Это инсталляция с LED-экранов, на которых будут транслируются архивные кадры, снятые во время событий Революции.

В Киевском академическом театре "Колесо" состоится спектакль "Мы Майдан".

На вечер также запланировано шествие по Крещатику до мемориала на Аллее Героев Небесной Сотни, где проведут панихиду по погибшим и зажгут лампадки.

Одесса

Как сообщает "Думская", утром 21 ноября в парке Шевченко состоялось торжественное возложение цветов. К памятнику Кобзарю пришли обычные одесситы, чиновники и представители правоохранительных структур.

048.ua передает, что вечером "активные и свободные одесситы соберутся, чтобы вспомнить те дни, вспомнить Небесную Сотню".

Харьков

Сегодня местные активисты принесли под здание Харьковской ОГА символы Майдана – шины, бочки и палатку. Мероприятие задумано как акция единения, воспроизводящая события Революции Достоинства.

Присутствовали представители политических сил и общественных организаций – в частности, Союз ветеранов АТО и Национальный корпус. По подсчетам полиции, на акции было около 200 участников и до 50 сотрудников полиции.

Львов

Утром, 21 ноября, на Лычаковском кладбище возложили цветы к могилам погибших во время Революции Достоинства на поле почетных захоронений №67. На мероприятии, в частности, присутствовали местные чиновники, участники войны на Донбассе и семьи Героев Небесной Сотни.

Военные капелланы и священники отслужили панихиду за новейшими Героями, а также молились о мире на украинской земле. После этого рота почетного караула Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного прошла торжественным маршем.

Кроме того, музей Достоинства во Львове подготовил видеоролик "Сохраним память вместе", а также представит на площади Рынок фотовыставку "Евромайдан во Львове. Начало".

Чернигов

В Чернигове на Красной площади возле мемориальной стелы "Небесная Сотня" состоялось празднование Дня Достоинства и Свободы. Там собралось несколько десятков людей.

Херсон

Как сообщает "Суспильне", в Херсоне прошел автопробег ко Дню Достоинства. На площади Свободы выстроились 23 машины с украинскими флагами, а после проехались по улицам города.

Также 11 херсонских семей военных, погибших на востоке Украины, получили отличия от Православной церкви.

Сумы

На Аллее героев возложили цветы в честь погибших на Донбассе воинов. После этого у памятника "Небесной сотне" прошел митинг.

Черкассы

Мероприятие, посвященное Дню Достоинства и Свободы, проходило на территории нового монумента "крылья-области". Люди пришли с разными флагами и почтили память погибших героев.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время возложения цветов на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве президента Зеленского встретили криками "ганьба" и "предатель".