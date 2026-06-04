TVORCHI, квесты и мастер-классы под открытым небом: в Киеве состоится семейное событие 'Детское пространство' от Евросоюза

В субботу, 6 июня, поляна возле Национального музея истории Украины в Киеве станет местом приключений, веселья и полезного семейного досуга. Делегация Европейского Союза в Украине приглашает киевлян и гостей столицы на масштабное бесплатное семейное мероприятие "Детское пространство: играй, исследуй, достигай".

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Событие продлится с 12:00 до 19:00 6 июня и будет разделено на несколько тематических блоков для разных возрастных групп: от игровых форматов для самых маленьких до более динамичных и познавательных для детей школьного возраста, а для подростков – отдельные содержательные локации и дискуссионно-интерактивные сессии. Гостей будут ждать десятки тематических локаций, где можно будет не только интересно провести время, но и узнать больше о европейских ценностях, культуре, образовании и возможностях для молодежи.

Что будет?

Звездные гости и выступление TVORCHI

Одним из главных событий фестиваля станет выступление группы TVORCHI, представителей Украины на "Евровидении-2023", чей концерт завершит вечернюю программу.

Кроме того, в течение дня посетители будут иметь возможность пообщаться с Послом Европейского Союза в Украине Катариной Матерновой, которая расскажет о европейских ценностях и принципе "Единство в многообразии", а также задать ей вопросы.

Еще одним специальным гостем будет известный шеф-повар Владимир Ярославский. Во время кулинарного мастер-класса он познакомит участников с гастрономическими традициями разных стран Европы и поделится секретами приготовления популярных блюд.

Любителей активного досуга заинтересует танцевальный мастер-класс от хореографа Виталия Загоруйко, к которому смогут присоединиться все желающие.

Сказки, театр и мультфильмы под открытым небом

Особую атмосферу для самых маленьких гостей создаст независимый театр кукол "Равлик", который более 30 лет путешествует по Украине со своими спектаклями. Театр покажет сразу несколько постановок для детей разного возраста – от трогательной сказки "Настоящий папа" до музыкальной комедии "Украинские перепевы".

Между спектаклями на большом экране под открытым небом будут транслировать мультфильмы, а также будут работать аниматоры и тематические фотозоны.

Путешествие по Европе через игру

Одной из самых интересных локаций станет большой квест "Европейский Союз: найденная карта". Участники отправятся в увлекательное путешествие по странам ЕС, будут выполнять задания и узнавать интересные факты о культуре, традициях и особенностях различных европейских государств.

Для детей и подростков также состоится серия евроквизов на самые разные темы — от сказок и музыки до киногероев и прав детей в Европейском Союзе.

Отдельную программу представят украинские Евроклубы – молодежные сообщества, которые реализуют проевропейские инициативы. На их локациях будут проходить интерактивные игры, викторины, подвижные игры и театрализованные выступления.

Minecraft, медиаграмотность, цифровая и реальная безопасность

Современные технологии также станут важной частью мероприятия. Детей ждет увлекательная игра от "Детектор медиа" – Minecraft с квестом по кибербезопасности "Cyber Smart City", что поможет больше узнать об основах цифровой безопасности.

Маленькие участники также смогут попробовать себя в роли журналиста, редактора, контент-мейкера или комментатора и больше узнать о современных медиа.

Кроме того, на локации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям посетители смогут пройти интерактивные занятия по минной безопасности. Специалисты ГСЧС расскажут детям и взрослым, как распознавать опасные предметы и как действовать в случае их обнаружения.

Такие знания сегодня особенно актуальны для украинских семей, ведь вопрос безопасности остается одним из важнейших во время войны.

Книги, творчество и добрые дела

Для любителей чтения будет работать специальная зона от издательства "Ранок", где будут проходить презентации детских книг и чтение сказок.

В то же время общественная организация "Солнечные дети Волыни" проведет мастер-классы по росписи имбирного печенья и благотворительную ярмарку изделий, созданных детьми и молодежью с синдромом Дауна и другими нарушениями развития.

Не только детям

Организаторы позаботились и о взрослой аудитории. Для родителей проведут психологические сессии и интерактивные занятия, посвященные эмоциональной поддержке детей, развитию устойчивости и семейному взаимодействию в условиях войны.

"Детское пространство" – это не просто развлекательное мероприятие. Это возможность для украинских детей и их родителей поближе познакомиться с Евросоюзом, его ценностями и людьми, зарядиться позитивом и почувствовать себя частью большой европейской семьи.

Когда: 6 июня, с 12:00 до 19:00Где: лужайка возле Национального музея истории Украины (ул. Владимирская, 2, Киев)

Вход: свободный.