Туман и до 2°С тепла: подробный прогноз погоды по Киевской области на 15 января

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 15 января, синоптики прогнозируют облачную погоду без существенных осадков. В день в столице туман, видимость на дорогах 200-500 метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды по Киевщине на 15 января. Облачно, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный 5-10 м/с. Температура по области ночью и днем от 3°С мороза до 2°С тепла; около 0°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о том, что 15 января в течение дня в столице ожидается туман, видимость на дорогах 200-500 метров. Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц.

Напомним, в Укргидрометцентре проанализировали данные метеорологических наблюдений, накопленных за годы наблюдений, для определения предполагаемого сценария развития погодных условий в зимний период. Зима 2022-2023 годов в Украине будет в среднем теплее предыдущих.

В Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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