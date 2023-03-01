ЦПАУ Киева возобновляют работу по субботам: известен график

В Киеве Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) возобновляют работу по субботам. Они будут принимать граждан с 9:00 до 18:00.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Во время воздушной тревоги центры будут закрыты.

"ЦПАУ Киева возобновляют работу по субботам с 9:00 до 18:00. В будни они работают по аналогичному графику. Заявителей принимают по электронной очередь, которая формируется в помещениях Центров", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в случае объявления воздушной тревоги до начала рабочего дня ЦПАУ будут открываться для посетителей через 30 минут после отбоя. При объявлении тревоги во время рабочего дня – в течение 10 минут после отбоя.

"Всю актуальную информацию по получению услуг, состоянию рассмотрения и готовности поданных документов можно получить по телефонам: 0442026038, 0442026039", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве начали возобновлять услуги так называемого "социального такси". Оно предназначено для перевозки детей и лиц с инвалидностью в больницы, центры реабилитации и учебных заведений.

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