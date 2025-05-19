'Свободу военнопленным!' В Киеве на Контрактовой площади установили символические тюремные двери. Видео

В Киеве в воскресенье, 18 мая, установили новую инсталляцию, которая напоминает об украинских военнопленных, которые находятся в плену государства-агрессора России. В поддержку кремлевских пленников в столице Украины установили символические тюремные двери.

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Инсталляция появилась на Контрактовой площади, возле памятника Григорию Сковороде. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA.

Инсталляцию открыли во время акции в поддержку военнопленных. Такие мероприятия в Киеве и других городах Украины проводят каждое воскресенье.

Родные и знакомые пленных украинских бойцов, а также другие гражданские украинцы, такими акциями напоминают миру о преступлениях России и требуют поспособствовать тому, чтобы Москва вернула всех пленных.

Больше всего в российских застенках находятся бойцы, которые в мае 2022 года вышли в плен из завода "Азовсталь" в ныне оккупированном Мариуполе. Родные ждут их возвращения домой уже три года.

"Защитники "Азовстали" вышли в плен, но этот символ – не только о них, но и о военнопленных с 2014 года, а также гражданских, которые находятся в российской неволе. Мы выбрали в качестве символа именно двери, потому что через них выводят наших пленных на допросы, на избиения, и возвращают их через двери обратно в камеры. Через них в маленьком количестве дают еду. Поэтому именно такой символ мы выбрали", – рассказала одна из инициаторов установки символа.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ начала подготовку к масштабному обмену пленными 1000 на 1000. В частности, сейчас составляется список российских военнослужащих, которые находятся в украинском плену и могут быть переданы России.

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