Свадьба при обстреле: в Киеве молодожены расписались в укрытии во время очередной ракетной атаки РФ. Видео

В Киеве в понедельник, 29 мая, даже несмотря на ракетные обстрелы, продолжали регистрировать браки. В столице молодожены совершили свой первый поцелуй прямо в укрытии, где и проводили их церемонию бракосочетания.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстрелы страны-террориста не испугают влюбленных украинцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Во время воздушной тревоги сыграли свадьбу в укрытии", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть первый поцелуй молодоженов, а затем то, как их поздравляют с праздником все присутствующие в укрытии граждане.

Добавим, ранее в сети опубликовали видео, на котором видно, как дети с криками от страха бежали в укрытие во время взрывов в небе над столицей во время воздушной тревоги в понедельник, 29 мая.

Напомним, в ночь на воскресенье, 28 мая, Россия устроила наиболее массированную атаку "Шахедами" на Киев. Всего оккупанты выпустили по Украине 54 БПЛА, 52 из которых были уничтожены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 29 мая, раздались взрывы. По предварительной информации, украинская ПВО сбила вражеские ракеты. Позже стало известно, где именно упали обломки сбитых объектов.

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