Суд вынес приговор предателю, который готовил серию терактов в Киеве. Подробности дела

В Киеве суд вынес приговор еще одному российскому агенту. Предателя задержали летом 2025 года с поличным, когда он готовил серию терактов в столице.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Преступник ещё в 2014 году встал на сторону врага, воюя против сил АТО на востоке Украины.

Что известно

"На основании доказательной базы военной контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), которого СБУ разоблачила в июне 2025 года при подготовке взрывов в Киеве", – говорится в сообщении.

Как сообщили в СБУ, злоумышленника задержали с поличным, когда он раскопал тайник со взрывчаткой, которую должен был перевезти в другие тайники для непосредственных исполнителей терактов. На месте происшествия у задержанного изъяли 5 кг пластида с детонаторами и другими компонентами для изготовления самодельных бомб.

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Как выяснило расследование, задание врага выполнял завербованный врагом местный безработный. В поле зрения российского ГРУ предатель попал еще в 2014 году, когда в рядах террористической группировки "Искра-2" воевал против сил АТО на востоке Украины. Тогда он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, а впоследствии, после вербовки, был нелегально переправлен на подконтрольную Украине территорию.

Весной 2025 года российские спецслужбисты "активировали" своего агента и поручили ему подготовить несколько тайников с самодельными взрывными устройствами (СВУ) в окрестностях Киева. После обустройства тайников предатель должен был отправить куратору из РФ координаты тайников с помощью отметок на картах Google. Помимо взрывчатки у злоумышленника изъяли планшет, ноутбук и мобильные телефоны, с помощью которых он поддерживал связь с врагом.

По материалам Службы безопасности суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали ещё одну агентку ФСБ, которая корректировала массированные атаки РФ по Киеву. Для этого злоумышленница разместила "видеоловушки" на Киевском море.

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