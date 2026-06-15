Координировала массированные атаки РФ на Киев: СБУ задержала вражескую агентку. Подробности и фото

Сотрудники СБУ задержали ещё одну агентку ФСБ, которая координировала массированные атаки РФ по Киеву. Для этого злоумышленница установила "видеоловушки" на Киевском море.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Киевской области еще одну корректировщицу ФСБ. Установлено, что она причастна к одной из самых масштабных атак РФ по столице Украины, которая произошла 24 мая 2026 года. Кроме того, после этого обстрела она готовила новые удары рашистов по Киеву", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, наведением российских дронов и ракет занималась завербованная врагом безработная жительница Черноморска Одесской области. Для выполнения вражеской задачи женщина под предлогом туристического отдыха прибыла в гостиничный комплекс на побережье Киевского моря.

Главные истории дня

Там злоумышленница поселилась в номере с видом на акваторию водохранилища и установила в окне камеру с удаленным доступом для ФСБ. Таким образом российские спецслужбисты надеялись в режиме онлайн отслеживать локации и боевую работу украинской ПВО во время атаки РФ. В случае обнаружения координат зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны, враг планировал нанести по ним комбинированные удары.

После ночного обстрела города 24 мая агент "залягла на дно", но впоследствии получила новое задание по корректировке дальнейших обстрелов столицы Украины. Сотрудники СБУ задержали ее "на горячем", когда она обустраивала новый "наблюдательный пункт" в гостиничном номере возле Киевского моря.

Установлено, что российская спецслужба завербовала женщину в Telegram-канале по поиску "легких заработков". Во время обысков у задержанной изъяли два смартфона, ноутбук и черновые записи с доказательствами работы на врага. Злоумышленнице сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Она находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, российские спецслужбы завербовали в Запорожье бухгалтера одного из агропредприятий. Она согласилась предоставить россиянам удаленный доступ к камерам наружного наблюдения, размещенным на фасаде предприятия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!