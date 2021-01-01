В Киеве устроили факельное шествие в день рождения Бандеры. Видео

В Киеве в пятницу, 1 января, стартовал традиционный ежегодный марш ко дню рождения Степана Бандеры. В 2021-м отмечается 112-я годовщина рождения лидера провода ОУН-Б.

Как сообщается на Facebook-странице "Правого сектора", начало события было запланировано на 18:00. В анонсе марша участников просили приходить в столичный парк Тараса Шевченко возле памятника поэту.

Смотрите онлайн трансляцию шествия:

"Бандера – выдающаяся личность украинского националистического движения. В тяжелые времена советской и немецкой оккупации он боролся за освобождение Украины и сумел сделать огромный вклад в развитие националистического движения и зародил в головах молодых украинцев Идею свободного народа", – сказано в сообщении.

Отметим, факельное шествие в Киеве и других городах ежегодно проходит в день рождения Бандеры. Кроме факелов, активисты несут портреты исторического деятеля, украинские флаги.

На Facebook-странице столичной полиции отметили, что патрулирование района, где запланирована акция, усилили.

Перед началом мероприятий взрывотехники и кинологи обследовали территорию на наличие подозрительных вещей или пакетов. Правоохранители также сообщили, что будут сопровождать колонну.

Активистов призвали соблюдать правила карантина, не нарушать закон.

Акцию в этом году назвали "Марш чести, достоинства и свободы ко дню рождения Степана Бандеры".

Как передает Telegram-канал "Сегодня", по состоянию на 17:55 участников, которые пришли в парк Шевченко, было немного, всего несколько десятков.

Патрульная полиция Киева в Telegram передала, что через мероприятие было временно перекрыто движение на улице Владимирской.

Интересно, что на акции заметили символы оппозиции Беларуси – бело-красно-белые флаги.

"24 канал" в Telegram пишет, что самые марши собрались в Киеве, Днепре и Львове.

Напомним, Степан Бандера – лидер Организации украинских националистов, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века.

Ранее глава Института национальной памяти Антон Дробович разбил миф о Бандере, придуманный в СССР. По словам Дробовича, проблема Украины по поводу этой исторической личности заключается в том, что на востоке или даже в центре не все понимают его.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше наказали водителя-украинца, который на лобовом стекле грузовика разместил большую надпись "Бандера".