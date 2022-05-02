Стартовало голосование за новые названия пяти станций метро Киева: как принять участие

Закончился первый этап сбора предложений для переименования пяти станций метро Киева. Среди прочего, "Минскую" граждане хотят назвать "Варшавская", а "Дружбы народов" – "Ботаническая" или "Европейская"

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский. По его словам, второй этап, а именно онлайн–голосование будет продолжаться до 9 мая

"Первый этап сбора предложений для переименования 5 станций метрополитена завершен. В общей сложности свои идеи подало 18 812 желающих. В настоящее время для следующего этапа рейтингования отобрано по 5 наиболее популярных вариантов для каждой станции. Вы увидите их по ссылке и сможете сразу сделать ваш выбор за одно название к каждой станции", - рассказал Брагинский.

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Среди вариантов, поступивших для станций были:

"Минская" – "Варшавская" и "Вышгородская";

"Героев Днепра" – "Героев Мариуполя" или "Героев Украины";

"Дружбы народов" – "Ботаническая" и "Европейская";

"Площадь Льва Толстого" – "Василия Стуса" или "Лины Костенко";

"Берестейская" – "Бучанская" и "Ирпенская".

Он добавил, что украинцы к вопросу переименования станций подходили креативно и с юмором.

Так, дял "Минской" предложили названия "Борщ", "Реактивные гуси" и "Тракторная". Станцию ​​"Героев Днепра" некоторые участники опроса видели, как станцию ​​"Имени Магистра Йоды" или "Пушистых котиков".

"Берестейскую" предлагали переименовать в "Паляницу", а "Дружбы народов" в "Байрактарскую" или "Чернобаевскую". Среди вариантов для "Героев Днепра" была "Красная калина".

"Напомню, что второй этап онлайн голосования будет продолжаться до 9 мая. После этого результаты будут проработаны и направлены в Киевский городской совет. Свое заключение также подготовит профессиональная комиссия по вопросам наименований", – резюмировал Брагинский.

Напомним, чтобы проголосовать, перейдите по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководство "Киевского метрополитена" обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с предложением переименовать пять станций подземки. Среди них – "Дружбы народов" и "Минская".