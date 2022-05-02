Стартовало голосование за новые названия пяти станций метро Киева: как принять участие
Закончился первый этап сбора предложений для переименования пяти станций метро Киева. Среди прочего, "Минскую" граждане хотят назвать "Варшавская", а "Дружбы народов" – "Ботаническая" или "Европейская"
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский. По его словам, второй этап, а именно онлайн–голосование будет продолжаться до 9 мая
"Первый этап сбора предложений для переименования 5 станций метрополитена завершен. В общей сложности свои идеи подало 18 812 желающих. В настоящее время для следующего этапа рейтингования отобрано по 5 наиболее популярных вариантов для каждой станции. Вы увидите их по ссылке и сможете сразу сделать ваш выбор за одно название к каждой станции", - рассказал Брагинский.
Среди вариантов, поступивших для станций были:
"Минская" – "Варшавская" и "Вышгородская";
"Героев Днепра" – "Героев Мариуполя" или "Героев Украины";
"Дружбы народов" – "Ботаническая" и "Европейская";
"Площадь Льва Толстого" – "Василия Стуса" или "Лины Костенко";
"Берестейская" – "Бучанская" и "Ирпенская".
Он добавил, что украинцы к вопросу переименования станций подходили креативно и с юмором.
Так, дял "Минской" предложили названия "Борщ", "Реактивные гуси" и "Тракторная". Станцию "Героев Днепра" некоторые участники опроса видели, как станцию "Имени Магистра Йоды" или "Пушистых котиков".
"Берестейскую" предлагали переименовать в "Паляницу", а "Дружбы народов" в "Байрактарскую" или "Чернобаевскую". Среди вариантов для "Героев Днепра" была "Красная калина".
"Напомню, что второй этап онлайн голосования будет продолжаться до 9 мая. После этого результаты будут проработаны и направлены в Киевский городской совет. Свое заключение также подготовит профессиональная комиссия по вопросам наименований", – резюмировал Брагинский.
Напомним, чтобы проголосовать, перейдите по этой ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководство "Киевского метрополитена" обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с предложением переименовать пять станций подземки. Среди них – "Дружбы народов" и "Минская".