Станцию метро "Печерская" в Киеве строили с авариями, она была транзитной: интересные факты

Во время строительства станции Сырецко-Печерской линии метро в Киеве происходили аварии, а сама она долгое время была транзитной.

Как сообщил портал 44, ее оформление сделано в светлых тонах с использованием мрамора на тюбинговых (элемент сборного крепления подземных сооружений. – Ред.) пилонах. Во время ее создания архитекторы, в том числе, вдохновлялись Киево-Печерской лаврой.

У станции прямая островная платформа длиной 101,5 метров. К ее созданию причастны архитекторы Валерий Гневишев, Николай Алешкин и Тамара Целиковская.

К строительству "Печерской" приступили в 1980-е и планировали открыть еще в начале 1990-х. Однако, большая глубина заложения вызвала проблемы со строительством эскалатора. Долгое время "Печерская" была транзитной между "Кловской" и "Дружбы народов", а открыть ее удалось лишь 27 декабря 1997 года.

Заложение станции связано с географическими особенностями Печерска. К примеру, расположенная неподалеку "Арсенальная" – самая глубокая в мире.

"Печерская" получила свое название благодаря исторической местности Печерск и административному одноименному району города. Которые, в свою очередь, происходят от Киево-Печерской лавры, где еще в давние годы монахами были построены пещеры (печеры).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что станция Сырецко-Печерской линии метро "Золотые Ворота" в Киеве благодаря своему оформлению признана одной из самых красивых в мире.