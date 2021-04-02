Станцию метро "Харьковская" в Киеве могли назвать по-другому

Олег Тимченко Жизнь столицы 04:45, 2.04.2021

Станцию Сырецко-Печерской линии киевского метро "Харьковская" могли назвать в честь бывшего поселка, который в 1988 году был включен в состав столицы – Бортничи.

Как сообщает портал 44, она была открыта 28 декабря 1994 года. Это односводчатая станция без колонн и пилонов с островной прямой платформой длиной 102,5 метров и шириной 11,1 метр.

Строительство тоннеля 2-го пути за "Харьковской".
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"Харьковская" после открытия.
УкрИнформ

Ее проектированием занимались архитекторы Валерий Гневишев и Тамара Целиковская. Оформление станции выполнено в светло-бежевых тонах. Освещение достаточно приглушенное, но красивое. Светильники выполнены в виде многочисленных ламп.

Вариант оформления станции.
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Близкое к окончательному оформление, но с каким-то "космическим" светильником.
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С фонарями на платформе.
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Название станции на колейных стенах выложено широко, по длине платформы.

Станция выглядела мрачновато и была освещена крайне неравномерно.
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Станция "Харьковская" открылась и работает с единственным названием, которое связано с расположенным рядом Харьковским массивом и Харьковским шоссе. В проектах также предполагалось, что станции могут дать название "Бортничи".

Эскиз наиболее близкий к реализованному оформлению.
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Вид на станцию из кассового зала.
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Ранее OBOZREVATEL показал исторические фото, на которых запечатлено строительство станции метро "Позняки" в Киеве.

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