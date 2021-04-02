Станцію метро "Харківська" у Києві могли назвати по-іншому

Олег Тимченко Життя столиці 04:45, 2.04.2021

Станцію Сирецько-Печерської лінії київського метро "Харківська" могли назвати на честь колишнього селища, яке в 1988 році було включено до складу столиці – Бортничі.

Як повідомляє портал 44, вона була відкрита 28 грудня 1994 року. Ця односводчата станція без колон та пілонів з острівною прямою платформою довжиною 102,5 метрів та шириною 11,1 метрів.

Будівництво тунелю 2-го шляху за "Харківською".
tov-tob.livejournal
"Харківська" після відкриття.
УКРІНФОРМ

Її проектуванням займалися архітектори Валерій Гнєвишев та Тамара Целіковська. Оформлення станції виконано в світло-бежевих тонах. Освітлення досить приглушене, але красиве. Світильники виконані у вигляді численних ламп.

Варіант оформлення станції.
tov-tob.livejournal
Близьке до остаточного оформлення, але з якимось "космічним" світильником.
tov-tob.livejournal
З ліхтарями на платформі.
tov-tob.livejournal

Назву станції на колійних стінах викладено широко, по довжині платформи.

Станція виглядала похмуро та була освітлена вкрай нерівномірно.
tov-tob.livejournal

Станція "Харківська" відкрилася та працює з єдиною назвою, яка пов'язана з розташованим поруч Харківським масивом та Харківським шосе. У проектах також передбачалося, що станції можуть дати назву "Бортничі".

Ескіз найбільш близький до реалізованому оформлення.
tov-tob.livejournal
Вид на станцію з касового залу.
tov-tob.livejournal

Раніше OBOZREVATEL показав історичні фото, на яких відображено будівництво станції метро "Позняки" в Києві.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Кравчук відповів спікеру Путіна за заяви про "провокації" України

Нардепи звернулися до Венедіктової щодо захисту "Укрлендфармінгу" від Ситника

Познер приїхав до Грузії за паспортом США: в Кремлі заявили, що росіянам там небезпечно

Команда Семенченка працювала на ФСБ Росії? 10 цікавих моментів зі скандального інтерв’ю

Арестович сказав, як Україна відповість на відмову Росії від припинення вогню на Донбасі