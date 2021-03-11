Станцию метро 'Голосеевская' в Киеве могли назвать по-другому. Фото

В Киеве станцию Оболонско-Теремковской линии метро "Голосеевская" планировали назвать "Горихуватской площадью".

Как сообщает портал 44, это название связанно с местностью Горихуватка. В итоге было принято взять наименование по названию района столицы и исторической местности Голосеев.

Название, по одной из версий, происходит от слов голо сеяный лес (посаженный искусственно на пустыре). По другой версии, название происходит от того, что во время нападения на Киев татар здесь "голосили" (плакали) женщины. Но первая версия куда правдоподобнее.

Это колонная станция мелкого заложения с островной платформой прямого типа и длиной 106,5 метров. Ширина – 11,1 метров. Станция имеет лестничные выходы и лифты. Выходы со станции есть к Голосеевскому проспекту и Васильковской улице.

Платформа довольно длинная, а из-за характерного рельефа, расположена ниже обычного. Светильники визуально возвышают перрон.

"Голосеевская" была открыта 15 декабря 2010 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве во время строительства станции Оболонско-Теремковской линии метро "Демиевская" в январе 2006 года произошло ЧП, в результате которого обвалилась опорная стена и упал кран.