Станция метро в Киеве "Вырлица" сначала была противопожарной платформой

На месте станции Сырецко-Печерской линии метро в Киеве "Вырлица" изначально построили противопожарную платформу.

Как сообщает портал 44, в 2005 году на решение об открытии полноценной станции рядом с жилмассивами, повлияли приближавшиеся выборы мера столицы.

На превращение эвакуационной платформы в станцию понадобилось около полугода. Газета по-киевски

Открытие "Вырлицы". Укринформ

Конструкция "Вырлицы" необычна для Киева. Если в большинстве случаев киевского метро посадочная платформа прямая и островная, то здесь это две боковые (береговые) изогнутые платформы. Их длина составляет 103 метра, а ширина каждой – по 4.

Эскиз кассового зала. tov-tob.livejournal

Эскиз посадочной платформы. tov-tob.livejournal

То есть, поезда ездят посередине, а платформы расположены по краям, а не наоборот. Ряд колонн расположен между колеями, по которым ездят поезда. На станции использован серый мрамор, между колеями установлен забор. Дизайн реализован таким образом, что "Вырлица" напоминает стройку.

Станция имеет нетипичную для Киева конструкцию. tov-tob.livejournal

Стоит отметить, что изначально гидроизоляция станции была реализована не слишком качественно, из-за чего ее подтапливало. Со временем эту проблему удалось решить.

Выходы на платформу расположены в средней части станции. tov-tob.livejournal

Как и "Харьковскую", "Вырлицу" изначально думали назвать "Бортничами". Однако, позднее выбрали название в честь расположенного рядом озера Вырлица.

Стены лестничных маршей облицованы коричневатым мрамором. tov-tob.livejournal

Название озера происходит либо от места обитания выдр, "Выдрица", либо от слова "Вырей". В древние времена здесь проходили языческие обряды. Считалось, что озеро является воротами между мирами.

Фотопанно в кассовом зале. tov-tob.livejournal

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что станцию метро "Харьковская" в Киеве могли назвать по-другому.