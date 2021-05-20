Станция метро "Лукьяновская" в Киеве страдала от грунтовых вод: интересные факты

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Капитальный ремонт станции провели в 2007-2008 годах

Подтекание грунтовых вод долгое время было большой проблемой станции метро "Лукьяновская" в Киеве. Влага буквально текла по стенам, и работники убирали ее с помощью тряпок.

Как сообщил портал 44, для пассажиров ее открыли 30 декабря 1996 года, а капитальный ремонт на ней был проведен в 2007-2008 годах.

Монтаж "зонта" в одном из боковых залов и габаритная рама на станции.
Устранение течи в одном из проходов между станционными залами.
Монтаж букв названия станции.

Это пилонная станция глубокого заложения с 101,5-метровой прямой платформой. Ее архитекторами были Тамара Целиковская, Николай Алешкин и Валерий Гневишев.

Один из вариантов оформления станции.
Еще один вариант оформления.
Эскиз, близкий к нынешней станции по цветовой гамме.
Вестибюль "Лукьяновской" изначально предполагалось построить подземным.

Освещение находится на потолке по центру, одной линией. Пилоны и в целом зал выполнены в белом и темно-зеленом тонах, как и на станции "Дорогожичи". Есть у "Лукьяновской" и наземный вестибюль, который стал первым на всей Сырецко-Печерской линии.

Установка перекрытий вестибюля.
Монтаж эскалатора.

Планируется, что в будущем у нее появится еще один выход. Также по планам "Лукьяновская" должна стать частью пересадочного узла после открытия Подольско-Выгуровской линии метро.

Наклонный тоннель с полусобранным эскалатором изнутри.
На втором этаже вестибюля размещена служба движения метрополитена.

"Лукьяновская" получила свое название благодаря одноименному району Киева. Историческая местность названа в честь подольского цейхмейстера Лукьяна Александровича, которому раньше и принадлежали эти земли.

Первый поезд. Надпись на плакате: "На щастя, на долю, на Новий рік!".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на станции метро "Выдубичи" в Киеве снимали ролик известного бренда.

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