Стало известно, сколько в Киеве родилось малышей за 500 дней войны

В Киеве за 500 дней полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины родилось 24 026 младенцев. Кроме того, за это время в городе поженились 32 290 пар.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Среди новорожденных – 426 двоен и пять троен.

По его словам, несмотря на воздушные тревоги, ракетные обстрелы и войну, в роддомах и хранилищах Киева родились 24 026 младенцев: 12 337 мальчиков и 11 689 девочек. За 500 дней полномасштабной войны в Киеве поженились 32 290 пар.

"500 дней полномасштабного вторжения. Пятьсот дней борьбы и ни одного дня уныния. Ежедневные обстрелы с невинными жертвами войны россии против свободной, независимой Украины. Каждый день наши воины освобождают из лап захватчика свою землю. Каждый день мы приближаем освобождение пленных и безжалостно. Каждый из нас работает, помогая стране экономически. Потому что мы – патриоты нашего государства и не сложим оружия, пока все земли и порабощенные люди не вернутся домой. И мы – свободный единственный народ, который будет жить на своей земле", – подчеркнул Поворозник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине упростили процедуру расхода компенсации за "пакет малыша". При этом, имея выбор между получением самого пакета и компенсацией за него, украинцы все чаще выбирают деньги.

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