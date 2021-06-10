Стало известно, сколько "пьяных" ДТП произошло в Киеве с начала года

В Киеве с 1 января по 31 мая полицейские зафиксировали 311 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Из них 8 аварий – с пострадавшими.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. За этот период было составлено более 4,5 тысяч административных протоколов за вождение автомобилем в состоянии опьянения (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Отметим, что с 31 мая по 6 июня правоохранители составили 279 админматериалов по статье 130 (управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Видео дня

Всего в течение прошлой недели было вынесено 6083 постановления, из которых 5658 – за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, 17 мая в Киеве на проспекте Степана Бандеры произошло ДТП с участием автомобиля Toyota, водитель которого был пьян. После аварии он пытался убежать с места происшествия, а потом заявил правоохранителям, что за рулем машины была его жена.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева в четверг, 10 мая, столкнулись маршрутный автобус и легковушка Daewoo. Предварительно, пострадали двое человек.