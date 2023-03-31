Стало известно, сколько малышей родилось в Киеве за 400 дней войны

В Киеве за 400 дней полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины родилось 18 450 младенцев. Кроме того, за это время в городе поженились 26 614 пар.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Среди новорожденных – 317 двоен и четыре тройни.

"Мы боремся за возможность создавать семьи и жить счастливо, строя будущее для наших детей в своей, свободной, Украине. За 400 дней полномасштабной войны в Киеве поженились 26 614 пар. Несмотря на воздушные тревоги, ракетные обстрелы и войну, в роддомах и хранилищах родились 18 450 младенцев: 9519 мальчиков и 8931 девочка", – рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Напомним, в Украине упростили процедуру расхода компенсации за "пакет малыша". Так, если раньше родители могли это сделать только в специальных магазинах, с которыми было заключено соответствующее соглашение, то сегодня семья может потратить средства фактически в любой торговой сети на нужды ребенка. При этом, имея выбор между получением самого пакета и компенсацией за него, украинцы все чаще выбирают деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, запасов "пакетов малыша" в украинских медучреждениях хватит до конца июня. В настоящее время их насчитывается 14,7 тыс. единиц, чего при текущем уровне использования в 3,5 тыс. пакетов/месяц хватит еще более чем на 4 месяца.

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