"Пакеты малыша" в Украине закончатся в июне: чего ожидать будущим родителям

Запасов "пакетов малыша" в украинских медучреждениях хватит до конца июня. В настоящее время их насчитывается 14,7 тыс. единиц, чего, при текущем уровнем использования в 3,5 тыс. пакетов/месяц, хватит еще более чем на 4 месяца.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там отметили: дефицита, тем не менее, в связи с этим ожидать не стоит.

"Начало тендера на закупку "пакетов малыша" запланировано на конец марта. Чтобы уже до конца апреля подписать договор с будущим поставщиком", – заверили там.

При этом в министерстве отметили: в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к тому, что родители новорожденного ребенка выбирают не "пакет малыша", а денежную компенсацию за него. Так:

в 2022 году 74% всех родителей выбрали деньги;

в 2023-мтаких уже 82%.

"Это может объясняться большей потребностью семей именно в деньгах. Или тем, что родители готовятся заранее до рождения ребенка и уже имеют все необходимые вещи", – объяснили в министерстве.

"Пакет малыша" можно получить даже выехав за границу

Ранее же заместитель министра социальной политики Ульяна Токарева сообщила, что вынужденно выехавшие за границу украинцы не теряют возможности получить "пакет малыша". Однако только при соблюдении определенного условия.

Речь о том, что семья должна направить в управление соцзащиты населения по месту предыдущего проживания в Украине соответствующим образом заверенный пакет документов. В частности:

заявление;

свидетельство о рождении.

"Если же мы говорим о людях, которые находятся на временно оккупированных территориях, и в их жизни происходит рождение ребенка, то первый совет – выезжать с этих территорий. И уже на новом месте оформлять получение компенсации или бэби-бокса", – подытожила Токарева.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем пострадавшие от войны украинцы могут получить помощь в 1000 долларов от Нью-Йоркской благотворительной организации в области технологической индустрии 1K. Впрочем, рассчитывать на нее следует не всем: программа ориентирована на семьи.

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