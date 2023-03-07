Стало известно, сколько малышей родилось в Киеве за 375 дней войны

В Киеве за 375 дней полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины родилось 16 979 младенцев. Кроме того, за это время в городе поженились 25 550 пар.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Среди новорожденных – 292 двойни и четыре тройни.

"Уже больше года Украина борется с агрессором. Мы пережили едва ли не самую сложную за время независимости Украины зиму. Постоянные обстрелы, отключение электроснабжения, воды и тепла не сломали нас, а наоборот – сделали нас сильнее, сплоченнее и готовы противостоять врагу к Победе. Мы ведь мы. не имеем права сдаваться здесь, пока на передовой нас защищают наши защитники. Они ценой жизни борются за каждый метр нашей земли. А мы, в свою очередь, имеем каждый на своем месте делать все возможное для Победы. И пока мы все работаем на Победу, в Киеве каждый день рождаются украинцы, создаются новые семьи", – написал Поворозник.

Он уточнил, что в столице с 24 февраля родилось 16 979 младенцев: 8786 мальчиков и 8193 девочки. Кроме того, за 375 дней полномасштабной войны в Киеве поженились 25 550 пар.

Напомним, в Украине упростили процедуру расхода компенсации за "пакет малыша". Так, если раньше родители могли это сделать только в специальных магазинах, с которыми было заключено соответствующее соглашение, то сегодня семья может потратить средства фактически в любой торговой сети на нужды ребенка. При этом, имея выбор между получением самого пакета и компенсацией за него, украинцы все чаще выбирают деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в первый день нового 2023 родилась тройня. Мальчиков назвали Матвей, Богдан и Владислав. Всего в городе 1 января родилось 12 мальчиков и 19 девочек.

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