Стало известно, сколько малышей родилось в Киеве за 315 дней войны

В Киеве за 315 дней полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины родилось 13 965 малышей. Кроме того, за это время женились 22 600 пар.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Среди новорожденных – 235 двоен и три тройни.

"Сегодня, пока ВСУ уничтожает оккупантов ради будущих поколений, в Украине, и в частности в Киеве, ежедневно рождаются новые украинцы и создаются новые семьи", – отметил Поворозник.

Так, по его словам, с 24 февраля родилось 13965 малышей: 7235 мальчиков и 6730 девочек. Кроме того, за 315 дней войны женились 22 600 пар. Поворозник пожелал новорожденным и их родителям крепкого здоровья и мирного неба, а вновь семьям – благополучия и счастья.

Напомним, в Киеве в первый день нового 2023 родилась тройня. Мальчиков назвали Матвей, Богдан и Владислав. Всего в городе 1 января родилось 12 мальчиков и 19 девочек.

В Украине упростили процедуру расхода компенсации за "пакет малыша". Так, если раньше родители могли это сделать только в специальных магазинах, с которыми было заключено соответствующее соглашение, то сегодня семья может потратить средства фактически в любой торговой сети на нужды ребенка. При этом, имея выбор между получением самого пакета и компенсацией за него, украинцы все чаще выбирают деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после рождения ребенка можно получить денежную компенсацию за "пакет малыша". Такая услуга появилась в єМалятку (Дія). Для этого нужно заполнить заявление в программе и открыть специальный счет в ПриватБанке.

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