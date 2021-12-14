Стало известно, когда в Киеве на улицах включат новогоднюю иллюминацию

В Киеве новогоднюю иллюминацию включат 19 декабря. Только для того, чтобы украсить улицу Крещатик было использовано более 2 километров гирлянд.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевгорсвет". Работы по установке украшений практически закончены.

"В частности, иллюминация засветится на улицах и площадях Киева, а также на прилегающей к ним территориях. Только для украшения центральной улицы города (Крещатик) использовано более 3 тысяч метров гирлянд и 200 световых приборов, установленных на деревьях и административных зданиях", – рассказали в пресс-службе.

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В КП уточнили, что среди 12 километров гирлянд будут украшать улицу Богдана Хмельницкого, 22 световых конструкций-мотивов и 1 километр гирлянд – Владимирский спуск.

Кроме того, новогодняя иллюминация осветит Европейскую площадь, улицу Михаила Грушевского, Майдан Незалежности и так далее.

"Ее включат в воскресенье, 19 декабря – в День Святого Николая", – резюмировали в коммунальном предприятии.

Напомним, в столице для жителей и гостей города будут доступны 14 новогодних локаций. Их откроют 16 декабря. Для создания этих мест привлекут частный бизнес. Кроме того, в каждом районе установят свою елку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на Софийской площади рабочие закончили наряжать главную новогоднюю елку Украины. Ее торжественно зажгут в канун Дня святого Николая – 18 декабря.