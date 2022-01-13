Стало известно, где в Киеве на Крещение можно будет искупаться в проруби
В Киеве коммунальщики приступили к подготовке локаций, где на Крещение можно будет нырнуть в прорубь. Всего на столичных водоемах будет действовать 15 официальных локаций.
Об этом сообщило издание Сегодня со ссылкой на коммунальное предприятие "Плесо". Основным местом, где желающие смогут искупаться, станет пляж "Детский" в Гидропарке.
Ожидается, что на этой локации 19 января в 13:00 состоится праздничное богослужение и освящение воды.
Все места, где можно будет погрузиться в прорубь:
Зона отдыха "Детская", Днепровский район, река Днепр, Венецианский остров;
"Венеция", Днепровский район, река Днепр, остров Долобецкий;
"Наталка", Оболонский район, залив Наталка, ул. Приречная;
"Наталка 2" (парк);
"Галерна", Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская;
"Предмостная Слободка". Днепровский район, река Днепр, Венецианский остров;
"Тельбин", Днепровский район, ул. Тычины;
"Радуга", Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга;
"Троещина", Деснянский район, ул. Оноре де Бальзака;
"Пуща-Водица", Оболонский район, пруд №8 на реке Горенка;
"Вербное", Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерная;
"Центральная", Днепровский район, река Днепр, остров Труханов;
Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская – пр. Оболонский;
"Радуга", Днепровский район, ул. Никольско-Слободская. 7;
"Черторый". Деснянский район, река Днепр, остров Муромец.
На всех локациях будут дежурить спасатели и медики, а сами места оборудуют кабинками для переодевания. Кроме того, в КП "Плесо" призывали киевлян купаться только в специально отведенных местах.
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