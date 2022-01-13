Стало известно, где в Киеве на Крещение можно будет искупаться в проруби

В Киеве коммунальщики приступили к подготовке локаций, где на Крещение можно будет нырнуть в прорубь. Всего на столичных водоемах будет действовать 15 официальных локаций.

Об этом сообщило издание Сегодня со ссылкой на коммунальное предприятие "Плесо". Основным местом, где желающие смогут искупаться, станет пляж "Детский" в Гидропарке.

Ожидается, что на этой локации 19 января в 13:00 состоится праздничное богослужение и освящение воды.

Все места, где можно будет погрузиться в прорубь:

Зона отдыха "Детская", Днепровский район, река Днепр, Венецианский остров;

"Венеция", Днепровский район, река Днепр, остров Долобецкий;

Видео дня

"Наталка", Оболонский район, залив Наталка, ул. Приречная;

"Наталка 2" (парк);

"Галерна", Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская;

"Предмостная Слободка". Днепровский район, река Днепр, Венецианский остров;

"Тельбин", Днепровский район, ул. Тычины;

"Радуга", Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга;

"Троещина", Деснянский район, ул. Оноре де Бальзака;

"Пуща-Водица", Оболонский район, пруд №8 на реке Горенка;

"Вербное", Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерная;

"Центральная", Днепровский район, река Днепр, остров Труханов;

Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская – пр. Оболонский;

"Радуга", Днепровский район, ул. Никольско-Слободская. 7;

"Черторый". Деснянский район, река Днепр, остров Муромец.

На всех локациях будут дежурить спасатели и медики, а сами места оборудуют кабинками для переодевания. Кроме того, в КП "Плесо" призывали киевлян купаться только в специально отведенных местах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ежегодно 19 января православные в Украине и других странах отмечают Крещение Господне. В 2022 году оно приходится на среду. Как отмечается Крещение Господне и что под запретом, читайте в нашем материале.