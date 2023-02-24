Стало известно, будет ли ДТЭК отключать свет в Киеве и области 24 февраля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 24 февраля, энергетики не планируют отключать свет. Однако при перегрузке сетей могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Жителей региона призывали потреблять электроэнергию разумно.

"Уважаемые клиенты! На 24 февраля лимитов от НЭК "Укрэнерго" нет. Однако в случае перегрузки сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах столицы. Они будут происходить согласно стабилизационным графикам (графикам почасовых отключений)", – говорится в сообщении.

Кроме того, ограничения на энергоснабжение не планируют применять в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевщины – по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются с учетом количества жителей в ней, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры.

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