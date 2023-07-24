"Сталинское метро" под Днепром: фото, видео и история сверхсекретного советского объекта в Киеве

В 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые сегодня боль известны как "сталинское метро". Их строительство так и не было завершено, а в ниши дни они привлекаются большое количество искателей приключений.

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По непроверенной информации часть этих конструкции затем использовали для строительства столичного метро (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Тоннель под Днепром. "Труба", "Сталинское метро", "Подводная лодка" – еще так называют ее в Киеве. Сооружению почти 100 лет, строилось оно в условиях полной секретности, ведь должно было быть важным стратегическим объектом – это одна из частей недостроенного подземного тоннеля под Днепром", – рассказывает о нем.

Этот проект называют еще "Сталинское метро", ведь говорят, что идею строительства тоннеля под Днепром "подбросил" сам советский диктатор. В случае войны, если бы пришлось взорвать мосты через Днепр, эшелоны с техникой и людьми могли бы без проблем перебраться под рекой на левобережье.

В 1935-1936 годах были разработаны проекты двух подземных тоннелей, а через два года началось их воплощение. Строительство считалось объектом №1 и по документам проходило под грифом "Совершенно секретно". Все, что связано с тоннелем, окутано тайнами, хотя в работах было задействовано более 12 тысяч человек.

Начинался первый тоннель в Пирогово, проходил под Жуковым островом (ныне остров Водников), под селом Осокорки и заканчивался в Бортничах. Его протяженность по проекту составляла 6,5 километра. Успели построить более километра – помешала война и регулярные аварии.

Вторая подземная трасса должна была начаться недалеко от сегодняшней станции метро "Почайна", пройти к урочищу Наталка, затем под Днепром на Труханов остров, к Десенке и выйти на Выгуровщину. К ее строительству практически не приступали.

Когда выполнили часть работ и под Днепром проложили более полутора километров тоннелей, в 1941 году работы притормозили – все ресурсы перебросили на войну. После освобождения Киева в 1944 году строительство возобновили, но оно уже не было таким масштабным, как раньше. Окончательно его прекратили в 1949-м, сочли нецелесообразным.

На сегодняшний день часть тоннеля можно найти на острове Водников, а кессоны с помощью которых "метро" строили – в парке Наталка и на Осокорках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в 1960-х годах ездили чешские трамваи Tatra Т2SU. Эти вагоны специально модифицировали для СССР, в частности, были оборудованы огражденным местом для кондуктора.

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