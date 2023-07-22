В Киеве в 1960-х годах ездили трамваи со специальной системой борьбы с "зайцами". Как выглядели

В Киеве в 1960-х годах ездили чешские трамваи Tatra Т2SU. Эти вагоны специально модифицировали для СССР, которые, в частности, были оборудованы огражденным местом для кондуктора.

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Уникальное фото было опубликовано в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Такой транспорт в наши дни увидеть на улицах столицы почти невозможно.

"1960-е годы. Место кондуктора у задней двери трамвайного вагона модели Т2 (Tatra Т2SU) на маршруте № 28 "Красная площадь (ныне Контрактовая площадь. – Ред.) – ДШК (Дарницкий шелковый комбинат – ныне это станция метро "Лесная". – Ред.)", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что кондукторы в этом виде общественного транспорта имели специальное оборудованное место, которое было отгорожено перегородкой от пассажирских сидений.

Tatra Т2 – односторонний односекционный трамвайный вагон, серийно выпускаемый предприятием ČKD Tatra с 1955 по 1962 годы. Вагоны Т2 поставлялись также в Советский Союз, однако они были модифицированы и получили название Tatra Т2SU (Tatra T2 Soviet Union).

Советская система контроля и сбора оплаты за проезд предусматривала посадку пассажиров через заднюю дверь для обязательного обилечивания, а средняя дверь, по мнению чиновников, открывала широкое пространство для безбилетного проезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андреевский спуск является одной из известнейших улиц Киева и объединяет верхний город с Подолом. Красоту достопримечательности местного и национального значения сфотографировали и сохранили неизвестные любители для нас в 1978 году.

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