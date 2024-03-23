Специально строили на склоне и называли "Красным": в Киеве 21 марта российская ракета повредила исторический дом

В четверг, 21 марта, во время российских ракетных обстрелов был поврежден исторический дом "Укркабель" на Татарке. Здание специально возводили на склоне, чтобы он был виден издалека и стал частью панорамы.

Фото и факты опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Здание пережило Вторую мировую войну.

"Россияне ракетой разрушили историческое здание "Укркабель" на Татарке: что о нем известно? Дом в стиле советского неоклассицизма был построен в 1938-1940 годах по проекту известного архитектора Семена Барзиловича. В проекте 1938 планировали большее количество секций и дополнительную арку. В еще одном проекте планировалось здание еще трех домов", – говорится в сообщении.

По словам участников сообщества, в 1940-е годы это был один из самых больших жилых домов Киева. Он возвышался на горе над Куреневкой, особенно выделся краешек с видовой башней, увенчанной шпилем.

Дом был предназначался для сотрудников кабельного завода, скорее для руководителей. Сооружение было создано из красного кирпича, из-за чего его прозвали "Красным домом". Поэтому жителей называли "краснодомцами".

В здании насчитывалось 33 двухкомнатных квартир, 10 трехкомнатных и 8 квартир в три с половиной комнаты – это были коммунальные квартиры. Дом возводили специально на склоне, чтобы он был виден издалека и был частью панорамы. К тому же специально не застраивали другую сторону улицы.

"После 50-х годов дом поштукатурили и покрасили в розовый цвет, а не в традиционные тогда серые цвета. Однако выросшие вокруг деревья полностью закрыли пейзаж со зданием", – добавили в сообществе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 21 марта, во время ракетных обстрелов со стороны страны-террориста РФ был поврежден дом, который построили в конце 1930-х годов. Обломок российской ракеты попал в одну из квартир, в результате чего начался пожар.

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