Снегопады в Киеве продлятся еще два дня, на дорогах – гололедица

В Киеве, с 29 по 30 января, из-за гололедицы и снегопадов ожидаются сложные условиях на дорогах города.

В пресс-службе ГСЧС Киева призвали водителей и пешеходов соблюдать ряд правил и рекомендаций, чтобы избежать травм и ДТП.

В частности, автомобилистам рекомендуется следующее:

чтобы уменьшить транспортную нагрузку на дорогах по возможности не выезжать на собственном автотранспорте и пользоваться общественным транспортом, а также воздержаться от путешествий на дальние расстояния;

Перед выездом внимательно проверить исправность тормозов автомобиля, пользоваться только зимней резиной;

На дорогах соблюдать безопасную дистанцию ​​и скорость движения, избегайте рискованных маневров, габаритные огни или противотуманные фонари должны быть постоянно включенными.

В свою очередь пешеходам рекомендуют ходить по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

Кроме того, киевлянам советуют:

держаться на расстоянии 3-5 метров от зданий и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут движения по улицам города;

быть внимательными во время прогулок, особенно с детьми, на деревьях образуется значительный снежный покров, местами с них может упасть большая глыба снега вместе с сосульками;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

Обходите металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом.

Стоит отметить, что в Киеве, 29 января прогнозируется снег. Днем температура от -1 до +1, ночью от -4 до -6 градусов.

Ранее OBOZREVATELсообщал, что 29 января из-за снегопада на дорогах образовались многочисленные пробки. Тянучки также наблюдались на въезде в столицу.