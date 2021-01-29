Снегопады в Киеве продлятся еще два дня, на дорогах – гололедица
В Киеве, с 29 по 30 января, из-за гололедицы и снегопадов ожидаются сложные условиях на дорогах города.
В пресс-службе ГСЧС Киева призвали водителей и пешеходов соблюдать ряд правил и рекомендаций, чтобы избежать травм и ДТП.
В частности, автомобилистам рекомендуется следующее:
чтобы уменьшить транспортную нагрузку на дорогах по возможности не выезжать на собственном автотранспорте и пользоваться общественным транспортом, а также воздержаться от путешествий на дальние расстояния;
Перед выездом внимательно проверить исправность тормозов автомобиля, пользоваться только зимней резиной;
На дорогах соблюдать безопасную дистанцию и скорость движения, избегайте рискованных маневров, габаритные огни или противотуманные фонари должны быть постоянно включенными.
В свою очередь пешеходам рекомендуют ходить по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.
Кроме того, киевлянам советуют:
держаться на расстоянии 3-5 метров от зданий и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут движения по улицам города;
быть внимательными во время прогулок, особенно с детьми, на деревьях образуется значительный снежный покров, местами с них может упасть большая глыба снега вместе с сосульками;
не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
Обходите металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом.
Стоит отметить, что в Киеве, 29 января прогнозируется снег. Днем температура от -1 до +1, ночью от -4 до -6 градусов.
Ранее OBOZREVATELсообщал, что 29 января из-за снегопада на дорогах образовались многочисленные пробки. Тянучки также наблюдались на въезде в столицу.