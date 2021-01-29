Киев сковали пробки из-за снегопада. Карта

В Киеве в пятницу, 29 января, из-за снегопада на дорогах образовались многочисленные пробки. Тянучки также наблюдаются на въезде в столицу.

По данным Google Maps, движение затруднено на мостах: Северном, Метро, Патона, Дарницком и Южном (чтобы посмотреть карты, проскролльте страницу до конца).

Проблемы с движением имеются на проспектах Победы (в обе стороны), Николая Бажана (пробка начинается на Бориспольском шоссе), Степана Бандеры, Романа Шухевича, Освободителей, Броварском, Голосеевском и Соборности.

Тянучки образовались на улицах Елены Телиги, Дарницком и Харьковском шоссе, Окружной дороге, Набережном шоссе, на большинстве дорог Подола, в центре Киева, Богатырской, Автозаводской, Кирилловской и Вадима Гетьмана.

В пресс-службе КП "Киевавтодор" сообщили, что продолжается уборка улично-дорожной сети от снега, а также обработка противогололедными средствами. В первую очередь это мосты и путепроводы, покрытие из брусчатки, подъемы и спуски, а также тротуары и остановки общественного транспорта.

Всего за минувшие сутки использованы:

1,8 тыс. тонн соли;

1,4 тыс. тонн песчано-солевой смеси;

232 тыс. литров жидких хлоридов (соляного раствора).

Ночью работали 361 единица спецтехники и 212 работников в составе 34 бригад по ручной уборки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в пятницу, 29 января, прогнозируют снежную погоду в большинстве регионов, а дороги покроет гололед.