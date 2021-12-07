Снег с дождем и небольшое потепление: синоптики дали прогноз погоды в Киеве до конца недели

В ближайшие 6 дней, с 7 по 12 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. В среднем температура воздуха будет +3… +5.

Об этом сообщил портал Sinoptik. Первую половину недели в столице ожидаются осадки в виде снега.

Так, во вторник, 7 декабря, облачная погода продержится в Киеве весь день. Утром ожидается дождь, который во второй половине дня сменится мокрым снегом. Кроме того, синоптики предупредили об ухудшение дальности видимости до 500 метров и менее. Температура воздуха 0… +2.

В среду, 8 декабря, облачная погода продержится в городе весь день. Мелкий снег будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабеет. Температура воздуха -1… 0.

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В четверг, 9 декабря, погода в Киеве будет облачной на протяжении всего дня. Ночью ожидается снег. Начиная с утра, осадков не ожидается. Температура воздуха -1… 0.

В пятницу,10 декабря, с утра и до самого вечера небо будет покрыто облаками. Днем и вечером ожидается мелкий дождь. Температура воздуха +1… +6.

В субботу, 11 декабря, в Киеве днем облака ненадолго рассеются, чтобы вечером появиться снова. Ночью сильный дождь поутру ослабнет, а к середине дня должен совсем закончиться. Температура воздуха +4… +6.

В воскресенье, 12 декабря, в столице солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха +5… +6.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на этой неделе погода в Украине будет снежно-дождливой и пасмурной. А наибольшую опасность будет представлять гололедица. В ночные часы осадки будут замерзать и образовывать ледяную корку на дорогах.