Снег с дождем и до +8°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 марта

В Киеве и Киевской области во вторник, 7 марта, облачно с прояснениями, днем небольшой мокрый снег и дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до 8°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 7 марта. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью от 1°С тепла до 4°С мороза, днем 3-8°С тепла, в Киеве 0-2°С мороза, днем 4-6°С тепла", - рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 7 марта весь день в Киеве будет облачным. Утром, возможно, пройдет дождь со снегом, который к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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