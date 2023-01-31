Снег с дождем и до 3°С тепла: прогноз погоды по Киевской области на 1 февраля

В Киеве и Киевской области в среду, 1 февраля, облачно, небольшой снег, днем с дождем. На дорогах региона гололедица.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 1 февраля. Облачно, небольшой снег, днем с дождем; на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 0-5°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла; в Киеве ночью 1 -3°С мороза, днем 0-2°С тепла", – рассказали синоптики.

Напомним, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

В феврале-2023 погода в Украине будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к середине первой декады ожидаются интенсивные осадки и значительные температурные "минусы".

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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