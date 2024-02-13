Служил стрелком-помощником гранатометчика: на фронте погиб военный из Киевщины. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный с Киевщины Ахмедов Сабир Самир Оглы. Жизнь защитника Украины оборвалась 8 февраля в Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Снова в трауре Броварская община. Солдат Ахмедов Сабир Самир Оглы, солдат, стрелок-помощник гранатометчика стрелковой роты, погиб 8 февраля 2024 года в бою за Украину, ее свободу и независимость вблизи населенного пункта Солодкое Марьинского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Сабира", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в среду, 14 февраля, в 10.30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины 22-А). Похоронят воина на Аллее Славы.

Напомним, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб стрелок-помощник гранатометчика штурмовой роты Станислав Палладий. Жизнь жителя Киевщины оборвалась 25 января.

Как сообщал OBOZ.UA, во время обороны Ирпеня Киевской области, спасая местных жителей, под Романовским мостом погиб Александр Коломиец. У защитника Украины остались мама и сестра.

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