Погиб, спасая жителей Ирпеня: стало известно о смерти терробороновца Александра Коломийца. Фото

Во время обороны Ирпеня Киевской области, спасая местных жителей, под Романовским мостом погиб Александр Коломиец. У защитника Украины осталась мама и сестра.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"Погиб, помогая ирпенцам эвакуироваться – сегодня похороним в родной земле прах Александра Коломийца, погибшего во время обороны Ирпеня", – написал Маркушин

По его словам, жизнь защитника Украины оборвалась в 34 года. В последний раз с родными он выходил на связь 13 марта 2022-го. Александр был найден под Романовским мостом, где он вместе с терробороновцами помогал мирным жителям эвакуироваться.

"Александр увлекался шахматами. Любил историю, изучал историю Украины, был патриотом. Был много друзей. Очень любил людей, всегда помогал им чем мог. На работе всегда всех подменял, подстраховывал. В детстве не обходил ни одной бабушки, которая просила на хлеб возле метро" Даже мне говорил: "Мама, дай денег, потому что ты на работу ходишь, а у бабушки нечего есть", – рассказывает об Александре его мама.

Александру Коломийцу посмертно присвоили звание "Почетный гражданин Ирпеня". У Героя остались мама и сестра. В пятницу, 9 февраля, прошла церемония открытия мемориальной доски на здании Ирпенского академического лицея в честь защитника Украины.

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