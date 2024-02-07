Был стрелком помощником гранатометчика: на фронте погиб военный из Киевщины Станислав Палладий. Фото

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб стрелок-помощник гранатометчика штурмовой роты Станислав Палладий. Жизнь жителя Киевщины оборвалась 25 января.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Склоняем головы в скорби. Солдат Станислав Палладий, стрелок-помощник гранатометчика штурмовой роты, погиб 25 января 2024 в бою за Украину, ее свободу и независимость в районе населенного пункта Ивановское-Клещиевка Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Станислава Алексеевича", – написал Сапожко.

Прощание с защитником Украины состоится в четверг, 8 февраля, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22 а). Похоронят воина на Аллее Славы.

Напомним, на фронте, в результате болезни скончался наводчик пулеметного взвода стрелковой роты из Броваров Киевской области Игорь Даниленко. Жизнь защитника Украины оборвалась 16 января.

Как сообщал OBOZ.UA, в столичном Главном военном клиническом госпитале от полученных ранений скончался военный Максим Ярмоленко. Церемония прощания состоится в среду, 17 января, на майдане Свободы в Броварах Киевской области.

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