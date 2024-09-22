Скульптуры малышей-основателей Киева переодели в честь осеннего равноденствия. Фото

Малышей-основателей Киева на Почтовой площади переодели в новый наряд ко Дню осеннего равноденствия. Скульптуры нарядили в вышиванки и венки из калины и хмеля.

Видео дня

Об этом 22 сентября рассказал автор памятки, украинский скульптор Владимир Журавель. В своем Facebook он также опубликовал фото малышей в новых нарядах.

"Друзья, поздравляем с осенним равноденствием! Слава Богу и матушке природе за их бесценные дары!" – говорится в публикации.

Костюмы и венки изготовила жена художника Екатерина Журавель, а материал для венков собирала ее мама в селе Покровское Черниговской области.

Как известно, ныне, 22 сентября, – день осеннего равноденствия, время, когда день и ночь вторично за год становятся одинаковыми по продолжительности и будут продолжаться по 12 часов.

Солнце переходит экватор из Северного полушария в Южное, с этого момента на Северном начинается астрономическая осень, а на Южном – астрономическая весна.

Равновление наступит в 15:43 по Киеву. После этой даты в Северном полушарии, где расположена и Украина, дни станут короче ночи.

Так будет продолжаться до дня зимнего солнцестояния, которое в 2024 году выпадает на 21 декабря.

Дата равноденствия может быть разной с диапазоном в три дня – с 21 по 24 сентября.

В прежние времена предки современных украинцев почитали этот день.

Как писал OBOZ.UA, народное представление о том, что в равноденствии продолжительность дня и ночи сравниваются, не совсем точно. С точки зрения астрономии в этот момент солнце оказывается прямо над головой у условного человека в экваториальной части Тихого океана, в 500 км к западу от Ярена – района тихоокеанской страны Науру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!