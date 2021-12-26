Как выглядит главная елка Украины с высоты птичьего полета. Фото

Киевская мэрия потрясающе справилась, подготовив Софиевскую площадь к встрече Нового 2022 года. Однако не только посетители локации могут оценить красоту главной елки в стране, не менее великолепный вид открывается на нее сверху.

Соответствующие кадры запечатлел киевский фотограф Александр Тумко на своей странице в Instagram. Кроме самой елки, на Софиевской площади организована зимняя ярмарка с рождественскими угощениями и украшениями.

"Возле елки обустроили самый большой в Европе вертеп. Также во время новогодних праздников у новогодней красавицы традиционно будут работать фотозоны, детские развлечения, мастерская, музей новогодних украшений, фудкорты и теплые зоны для отдыха", – написал автор публикации.

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Напомним, что в этом году высота главной елки составляет 31 метр, ее украсили с помощью 20 тысяч шаров красного и золотого цветов. Возле памятника Богдану Хмельницкому подрядчики залили каток, который будет работать в течение всего зимнего сезона.

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