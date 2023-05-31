Синоптики рассказали, какой будет погода на Киевщине в первый день лета

В Киеве и Киевской области в четверг, 1 июня переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 1 июня. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 8-13°С, днем 22-27°С; по Киеву ночью 10-12°С, днем около 25°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 1 июня утро в Киеве будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков.

Напомним, согласно выводам синоптиков и показов метеостанций в Киев пришло метеорологическое лето. Это произошло 13 мая, когда среднесуточная температура воздуха составила +15°С и начала расти.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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