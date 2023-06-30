Синоптики рассказали, какой будет погода по Киевщине в первый день июля

В Киеве и Киевской области в субботу, 1 июля, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 1 июля. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 12-17°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 25-27°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +23°С…+25°С; Мироновка +23°С…+25°С; Фастов +23°С…+25°С; Яготин +24°С…+26°С; Барышевка +25°С…+27°С; Борисполь +23°С…+25°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 1 июля небо, ясное в Киеве утром, затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!