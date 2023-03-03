Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве 4 марта

В Киеве в субботу, 4 марта, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Днем ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жители столицы призвали быть осторожными.

"В столице завтра (4 марта) днем ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт", – призвали в пресс-службе.

В КГГА добавили, если дерево упало или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": (044) 272 40 18. При травмировании людей и т.п. немедленно информировать экстренные службы: 101 или 103. Телефон КАРС (044) 430 37 13.

Напомним, весна этого года в Украину лопнет стремительно, уже в конце февраля ожидается значительное потепление. В марте температура воздуха будет выше средней в этом месяце. И хотя в апреле и будут периоды похолодания, в общем-то он порадует своим теплом и отсутствием значительных осадков. А в мае практически начнется лето. Такие прогнозы дают украинские синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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