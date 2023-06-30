Синоптики предупредили об ухудшении погоды по Киевщине 30 июня

В Киеве и Киевской области в пятницу, 30 июня, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Во второй половине дня в столичном регионе ожидаются грозы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. Во второй половине дня 30 июня грозы", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по прогнозу синоптиков, также ожидается северо-западный ветер, 7-12 м/с.

"В течение недели гидрослужбы "Киевавтодора" работают в усиленном режиме. Перед каждым прогнозируемым дождем проверяют места возможных подтоплений. Дорожники имеют 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации", – добавили в КГГА.

Напомним, в Киеве и Киевской области в пятницу, 30 июня, воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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