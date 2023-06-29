Кратковременный дождь и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 30 июня

В Киеве и Киевской области в пятницу, 30 июня, днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Прогноз погоды по Киевщине на 30 июня. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь; днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Температура в области ночью 12-17°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 22-24°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 30 июня, утро в Киеве будет пасмурным, и облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. С середины дня и до конца будет идти дождь.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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