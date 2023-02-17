Синоптики предупредили о дождях в Киеве на выходных: коммунальщики проверили места возможных подтоплений

В Киеве синоптики прогнозируют на выходные осадки в виде дождей. В этой связи коммунальные службы провели подготовительные работы в местах возможных подтоплений.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Для ремонта и очистки системы ливневой канализации есть 91 единица спецтехники.

"Метеорологи прогнозируют дождевые выходные в столице. Перед осадками гидрослужбы "Киевавтодора" дополнительно проверяют места возможных подтоплений. Также активизирована очистка решеток ливнестоков, дождеприемных колодцев", – рассказали в пресс-службе.

Для ремонта и очистки системы ливневой канализации у Киевавтодора есть 91 единица спецтехники, в частности, мотопомпы, гидромониторы и насосные станции. Водителей призвали быть внимательными на мокром покрытии и соблюдать скоростной режим.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в субботу, 18 февраля, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью будет идти дождь со снегом, которому утром на смену придет дождь. Во второй половине дня осадки не ожидаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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