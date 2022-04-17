Символ стойкости украинцев: кухонный шкаф с петушком из Бородянки передан в музей. Фото

В Бородянке Киевской области спасатели смогли аккуратно демонтировать символ стойкости украинцев – кухонный шкаф с керамическим петушком. Теперь он будет находится в Национальном музее Революции Достоинства.

Об этом сообщили в пресс-службе музея в социальной сети Facebook. Работы провели после того, как было получено разрешение хозяйки квартиры.

"Символ стойкости украинцев – кухонный шкаф с керамическим петушком из деоккупированной Бородянки – отныне достояние музейного фонда Украины. Проведена культурная "спецоперация" по музеефикации легендарного кухонного шкафа и сохранению всего его содержимого. С сегодняшнего дня она находится в фондах Национального музея Революции Достоинства. Вместе со шкафом передан декоративный керамический петушок, который выстоял при взрыве рашистской авиабомбы", – отметили в пресс-службе.

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В музее добавили, что окружающая местность, руины зданий и сама стена со шкафчиком были задокументированы с помощью дрона для создания 3-D модели.

"Была осуществлена фото- и видеосъемка, зафиксировано размещение каждой детали, что в будущем позволит воспроизвести расположение и среду с максимальной точностью", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, хозяйка квартиры в Бородянке на Киевщине, в которой уцелел шкаф с посудой и керамическим петушком, жива. Женщина смогла эвакуироваться из охваченного войной города и переехать на запад Украины.

В Бородянке Киевской области восемь разрушенных многоэтажных домов придется демонтировать. Эти здания не подлежат какому-либо ремонту или реконструкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, освобожденная от оккупантов Бородянка Киевской области разрушена до основания. В поселке не осталось ни одного целого дома, а под завалами были заживо похоронены люди, скрывавшиеся в подвалах от артиллерийских и ракетных ударов.