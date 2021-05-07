В Киеве произошел пожар в ТЦ: первые фото и видео
В Киеве в ТЦ Silver Breeze вечером в пятницу, 7 мая, произошел пожар.
Как передает "Сегодня" в Telegram, возгорание началось на подземном паркинге торгового центра, где вспыхнул автомобиль (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Всех посетителей и сотрудников эвакуировали. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.
Как видно на фото и видео, снятых в здании очевидцами, в ТЦ наблюдалось сильное задымление.
Кроме того, на камеру попал момент, когда мужчины с помощью огнетушителя пытались сбить огонь на припаркованном автомобиле.
В сети сообщили, что сирена в торговом центре якобы не включалась и когда пожар уже начался, посетители свободно заходили в магазины. Об этом, в частности, заявил пользователь Twitter p_kashchishin.
Киев. В ТЦ "Silver Breeze" (Березняки) подожгли автомобиль в подземном паркинге, посетителей эвакуировали на улицу. pic.twitter.com/KmFAbjhKQn— Сергей из Киева. (@SergUA63) May 7, 2021
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
6 мая в 3-этажном винницком офисном центре на улице Бевза, 34, произошел пожар, который унес жизнь 21-летней девушки. Огонь вспыхнул на последнем этаже здания и охватил его весь, а также крышу.
Погибшая девушка якобы до последнего говорила со своим мужем по телефону.