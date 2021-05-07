В Киеве произошел пожар в ТЦ: первые фото и видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Жизнь столицы
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Пожар в Silver Breeze

В Киеве в ТЦ Silver Breeze вечером в пятницу, 7 мая, произошел пожар.

Как передает "Сегодня" в Telegram, возгорание началось на подземном паркинге торгового центра, где вспыхнул автомобиль (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Всех посетителей и сотрудников эвакуировали. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Люди в Silver Breeze
Пожарные машины под ТЦ

Как видно на фото и видео, снятых в здании очевидцами, в ТЦ наблюдалось сильное задымление.

Кроме того, на камеру попал момент, когда мужчины с помощью огнетушителя пытались сбить огонь на припаркованном автомобиле.

Загорелся автомобиль на парковке

В сети сообщили, что сирена в торговом центре якобы не включалась и когда пожар уже начался, посетители свободно заходили в магазины. Об этом, в частности, заявил пользователь Twitter p_kashchishin.

Скриншот

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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