В Киеве произошел пожар в ТЦ: первые фото и видео

В Киеве в ТЦ Silver Breeze вечером в пятницу, 7 мая, произошел пожар.

Как передает "Сегодня" в Telegram, возгорание началось на подземном паркинге торгового центра, где вспыхнул автомобиль (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Всех посетителей и сотрудников эвакуировали. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Как видно на фото и видео, снятых в здании очевидцами, в ТЦ наблюдалось сильное задымление.

Кроме того, на камеру попал момент, когда мужчины с помощью огнетушителя пытались сбить огонь на припаркованном автомобиле.

В сети сообщили, что сирена в торговом центре якобы не включалась и когда пожар уже начался, посетители свободно заходили в магазины. Об этом, в частности, заявил пользователь Twitter p_kashchishin.

Киев. В ТЦ "Silver Breeze" (Березняки) подожгли автомобиль в подземном паркинге, посетителей эвакуировали на улицу. pic.twitter.com/KmFAbjhKQn — Сергей из Киева. (@SergUA63) May 7, 2021

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