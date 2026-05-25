СБУ разоблачила украинское предприятие, которое поставляло материалы для оборонных объектов России. Подробности и фото

Сотрудники СБУ разоблачили отечественное предприятие, которое вело бизнес во временно оккупированном Крыму. Все финансовые операции проводились дистанционно бухгалтером из Киева, а у директора нашли доказательства преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности в столице и Киевской области. Подозреваемым грозит уголовная ответственность.

Что известно

"Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему поставки оптовых партий строительных материалов в РФ, которую организовал директор группы отечественных коммерческих предприятий. По предварительным оценкам, с начала полномасштабного вторжения этот бизнес уплатил в бюджет страны-агрессора более 100 млн рублей налогов", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, кроме ведения бизнеса в нескольких регионах Украины, злоумышленникразместил производственные мощности своих предприятий на территории временно оккупированного Крыма. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник перерегистрировал бизнес на доверенных лиц во временно оккупированной территории Украины. Он лично координировал деятельность подчиненных, издавал приказы, распоряжения, давал поручения, определял конкретную роль каждого из участников и контролировал выполнение ими задач.

Несмотря на международные санкции, коммерсанты участвовали в тендере, объявленном Минобороны страны-террориста РФ, и одержали победу в конкурсе. Злоумышленники начали поставки товаров в пользу контролируемых Россией предприятий, что помогает экономическому развитию страны-агрессора.

Как отметили в прокуратуре Киевской области, предприятие обеспечивало оптовые поставки строительных материалов, которые использовались для возведения российских военных объектов. Речь идет, в частности, о строительстве укреплений на фронте, оборонных заводов, а также ремонт военных санаториев оккупантов.

Также Служба безопасности установила, что все финансовые операции проводились дистанционно бухгалтером из Киева. Она контролировала отчетность, расчеты и взаимодействие с учреждениями РФ. В феврале прошлого года она была задержана сотрудниками СБУ при попытке бежать за границу и сообщено о подозрении.

Во время обысков по месту жительства директора в Соломенском районе Киева изъяты телефоны и ноутбуки, через которые осуществлялась финансово-хозяйственная деятельность на ВОТ АРК Крым. Сейчас следователи СБУ сообщили о подозрении злоумышленнику и заочные подозрения трем руководителям предприятий на временно оккупированной территории АР Крым, которые во исполнение указаний организатора из Киева осуществляли финансово-хозяйственную деятельность и взаимодействовали с оккупационными органами власти.

