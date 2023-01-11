СБУ проводит мероприятия по безопасности в правительственном квартале Киева: возможны ограничения проезда. Фото

СБУ в среду, 11 января проводит мероприятия по безопасности в правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях. Это делают, в частности, для проверки и усиление контрдиверсионной защиты важнейших государственных объектов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Они будут проходить с учетом военного положения.

"СБУ проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Печерского района столицы, в частности, в пределах правительственного квартала и на прилегающих территориях. Цель – проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии РФ, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом", – говорится в сообщении.

Да, правоохранители:

проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов;

осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала, при этом будут ужесточены режимные мероприятия в Печерском районе.

"Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, осмотр автомобилей. Отмечаем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", – добавили в пресс-службе.

Граждан призвали с пониманием отнестись к возможным неудобствам, иметь с собой документы и реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудники СБУ задержали организаторов российской "фабрики троллей". Злоумышленники, в частности, оправдывали военные преступления российских оккупантов.

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