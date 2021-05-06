С удивлением узнал об уникальной технологии строительства в Киеве самой глубокой станции метрополитена в мире - метро "Арсенальная".

Уникальна она не только из-за рекордной глубины в 105 метров, но и в том, как был установлен промежуточный "вестибюль-стакан".

Было это в 1960 году. На первом фото видно, что вестибюль собирали на поверхности над тем местом, под которым он сейчас и находится. Затем из-под него начинали убирать почву, и он сам, под действием собственного веса, постепенно оседал вниз, до проектной отметки. После чего конструкцию засыпали землей. А открыли станцию уже 6 ноября 1960-го.

Технология была очень передовой для того времени. Впрочем и сейчас не особо кто смог бы это повторить.

У автора tov_tob нашёл схему спуска промежуточного вестибюля (фото 2):

- Из-за сложных гидрогеологических условий, перед началом работ по контуру вестибюля было пробурено порядка 400 скважин (1) и через них была выполнена заморозка грунта. Промежуточный вестибюль (2) был построен из монолитного железобетона и имел колоколообразную форму без дна. Нижний край "колокола" был выполнен в виде ножа, который под тяжестью вестибюля врезался в грунт по мере его выбирания. Таким образом, вестибюль под собственным весом опускался вниз по мере извлечения грунта под ним. Почти вся площадь грунта разрабатывалась экскаватором (3) и лишь по краям "колокола" под ножами грунт извлекался вручную. При помощи бадьи (4) через заранее пройденный по центру вестибюля шурф (5) грунт опускался вниз, где через транспортную штольню (6) при помощи ленточного конвейера (7) подавался на скиповый подъемник и затем уже через шахтный ствол поднимался наверх. По мере спуска вестибюля вниз пространство над куполом засыпалось грунтом и за счет увеличения внешнего давления на купол, увеличивалась и скорость опускания вестибюля. Менее чем через 4 месяца после начала спуска вестибюль достиг проектной глубины (9) и уперся ножами в заранее отлитое фундаментное бетонное кольцо (10). После чего дно вестибюля было забетонировано и началось строительство нижнего наклонного хода. Т.к. для его строительства также использовалась заморозка, в тело промежуточного вестибюля были заранее заложены направляющие для скважин заморозки. После спуска вестибюля внутрь затащили буровую, которой были пробурены скважины вдоль нижнего наклона, затем проведена заморозка и из промежуточного вестибюля построен нижний наклон. На схеме мы также видим примыкание верхнего наклонного хода (11) к промежуточному вестибюлю.

На третьем фото строительство эскалаторного зала вестибюля.

А на четвёртом фото видно, как вестибюль собран и частично опущен под землю...

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