В Киеве создают мегаклумбу к 30-летию Независимости

В Киеве ко Дню Независимости Украины появится гигантская клумба. Ее начали создавать коммунальщики на транспортной развязке возле станции метро "Левобережная".

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района. Площадь локации составит 60 кв.м.

"Более 60 кв.м. будут засажены цветами бегонии в ассортименте, цинерарией, агератумом, альтернатерой и седумом лимонным. Отклоняем занавес и показываем как создается такая красота", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, работники КП СЗН Днепровского района ко Дню Киева обустраивают сказочные клумбы в парке "Победа" возле станции метро "Дарница". Там поселятся смурфики, Губка Боб и его друг Патрик, а также другие персонажи всемирно известных мультфильмов и игр.

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