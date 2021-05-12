В Киеве создают мегаклумбу к 30-летию Независимости

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
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В Киеве создают мегаклумбу к 30-летию Независимости

В Киеве ко Дню Независимости Украины появится гигантская клумба. Ее начали создавать коммунальщики на транспортной развязке возле станции метро "Левобережная".

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района. Площадь локации составит 60 кв.м.

Коммунальщики уже начали готовить композицию из уникальных цветов.
Цветочная композиция посвященна юбилею Независимости.

"Более 60 кв.м. будут засажены цветами бегонии в ассортименте, цинерарией, агератумом, альтернатерой и седумом лимонным. Отклоняем занавес и показываем как создается такая красота", – рассказали в пресс-службе.

Клумбу обустроят возле метро "Левобережная".
Коммунальщики уже начали готовить композицию из уникальных цветов.
Цветочная композиция посвященна юбилею Независимости.

Напомним, работники КП СЗН Днепровского района ко Дню Киева обустраивают сказочные клумбы в парке "Победа" возле станции метро "Дарница". Там поселятся смурфики, Губка Боб и его друг Патрик, а также другие персонажи всемирно известных мультфильмов и игр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко расцвела аллея сирени. Полторы тысячи кустов радовать глаз киевлян несколько недель.

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